Polizei Bochum

POL-BO: 74-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Bei einem Unfall in Bochum-Grumme am Morgen des 14. Juni (Sonntag) ist ein 74-jähriger Radfahrer aus Bochum schwer verletzt worden.

Zeugen alarmierten gegen 8 Uhr Polizei und Rettungsdienst zum Harpener Feld, nachdem sie in Höhe der Hausnummer 29 einen Mann aufgefunden hatten, der bewusstlos neben seinem Fahrrad auf dem Gehweg lag.

Die Ersthelfer leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen durch, bis die eintreffenden Rettungskräfte die medizinische Versorgung übernahmen und den Schwerstverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Die genauen Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Radfahrer zuvor mit einem geparkten Anhänger kollidiert ist.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

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