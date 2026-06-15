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Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrerin (17) bei Alleinunfall verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall hat sich eine 17-jährige Bochumerin am Samstag, 13. Juni, schwere Verletzungen zugezogen.

Die junge Frau war mit einem E-Scooter gegen 3.20 Uhr auf der Maximilian-Kolbe-Straße in Richtung Springerplatz unterwegs. In Höhe der Hausnummer 13 verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 17-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Da die Bochumerin augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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