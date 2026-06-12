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POL-BO: Schwerpunkteinsatz: Polizei zeigt Präsenz im Herner Stadtzentrum

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Herne (ots)

Präsenz zeigen und für Sicherheit sorgen: Mit starken Kräften hat die Herner Polizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, des Hauptzollamts Dortmund, des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Bogestra und des HCR einen Schwerpunkteinsatz im Herner Stadtzentrum durchgeführt.

Der Einsatz am Donnerstag, 11. Juni, lief bis in die Abendstunden. Die Beamtinnen und Beamten zeigten insbesondere am Buschmannshof sowie im Innenstadtbereich Präsenz und kontrollierten insgesamt 112 Personen sowie 13 Fahrzeuge. Zwei Personen hatten einen offenen Haftbefehl und wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Polizisten sprachen sechs Platzverweise aus und schrieben insgesamt elf Strafanzeigen - eine davon wegen Beleidigung eines Polizeibeamten, eine andere gegen den Fahrer eines E-Scooters, der ohne Betriebserlaubnis und unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs war. Sie stellten das Fahrzeug sicher.

Der Zoll durchsuchte mehrere Kioske und stellte unverzollten Wasserpfeifentabak, E-Zigaretten, Snus, Cannabis sowie Potenzmittel sicher.

In den Bussen und Bahnen wurden überdies 1.119 Fahrgäste kontrolliert. Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure stellten mehrere Ticketverstöße fest.

Passantinnen und Passanten nahmen den Schwerpunkteinsatz und die damit einhergehende offene Präsenz positiv auf. Die Einsatzkräfte führten zahlreiche Bürgergespräche und standen für Fragen zur Verfügung.

Die Herner Polizei wird an ihrem Präsenzkonzept festhalten und plant in Zukunft weitere Schwerpunkteinsätze dieser Art, um vor Ort ansprechbar zu sein und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiter zu erhöhen.

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