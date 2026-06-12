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Polizei Bochum

POL-BO: Unfall an Einmündung - Kind (8) leicht verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Blumenfeldstraße / Kornfeldweg in Bochum ist ein achtjähriger Bochumer am Donnerstag, 11. Juni, leicht verletzt worden.

Gegen 13 Uhr befuhr ein achtjähriger Bochumer den Gehweg der Blumenfeldstraße mit einem Fahrrad und beabsichtigte die Straße Kornfeldweg zu überqueren. Hierbei fuhr der Junge gegen das Auto einer 41-jährigen Essenerin, die an der Einmündung verkehrsbedingt halten musste.

Der Achtjährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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