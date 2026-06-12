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Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Langendreer: Junger Radfahrer (7) wird verletzt

Bochum (ots)

Leicht verletzt wurde ein Siebenjähriger aus Bochum bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 11. Juni, in Bochum-Langendreer.

Nach aktuellem Stand fuhr der Junge um kurz nach 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ümmiger Straße. In Höhe der Coloniastraße bog er in eine Hauseinfahrt ein und stieß mit dem Wagen einer 44-Jährige (auch aus Bochum) zusammen, die dort gerade wartete.

Der Siebenjährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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