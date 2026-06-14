Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Waldstück - Täter flüchten ohne Beute

Bochum (ots)

Am Samstag, 13. Juni, ist es Bochum-Querenburg zu einem Raubdelikt gekommen.

Ein 25-jähriger Bochumer ging gegen 18 Uhr durch ein Waldstück an der Laerholzstraße. Dort wurde er von mehreren jugendlichen Tatverdächtigen gewaltsam festgehalten. Die Tatverdächtigen versuchten dem Bochumer seine Geldbörse und sein Mobiltelefon zu entreißen. Da sich der 25-Jährige jedoch losreißen konnte, flüchteten die Tatverdächtigen ohne Beute.

Zwei der Tatverdächtigen konnten im weiteren Verlauf durch Polizeikräfte angetroffen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht.

Die übrigen Tatverdächtigen werden als 16-18 Jahre alt, "türkisch" und mit weißen Oberteilen bekleidet beschrieben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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