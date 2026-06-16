Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Polizisten bringen Seniorin (82) um ihren Schmuck

Herne (ots)

Falsche Polizisten haben eine 82-jährige Frau aus Herne um ihre Ersparnisse gebracht. Die echte Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Die Tat nahm ihren Anfang mit einem Telefonanruf am Montagnachmittag, 15. Juni: Die angeblichen Beamten tischten der betagten Bochumerin eine perfide Geschichte auf, in der es darum ging, dass es eine Einbrecherbande angeblich auf ihren Schmuck abgesehen habe. Um die Wertsachen abzuholen (und vermeintlich in Sicherheit zu bringen), kam gegen 15.30 Uhr ein angeblicher Beamter zur Wohnung der Seniorin im Bereich der Kirchstraße. Nach der Übergabe entfernte sich der Betrüger mit seiner Beute.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, schwarze, kurze Haare, gepflegter kurzer Bart, laut Zeugin "nordafrikanisches" Aussehen; er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine schwarze Stoffhose, ein schwarzes Hemd, eine graue Jacke und schwarze Sneaker mit Schnürriemen und weißen Streifen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. Zahlreiche Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055.

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