Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Toitenwinkel

Rostock (ots)

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist es am gestrigen Abend gegen 19 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dort wurde den Beamten ein Mann gemeldet, der sich aggressiv gegenüber anderen zeigte, einem Mann ins Gesicht schlug und ein Messer bei sich trug. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann im Bereich Zum Lebensbaum feststellen. Da er trotz mehrfacher Aufforderung nicht das Messer niederlegte, mussten die Beamten Reizgas einsetzen. Der 18-jährige Deutsche kam danach den Anweisungen der Polizei nach.

Zu einer Bedrohungshandlung mit Messer gegenüber den Polizeibeamten kam es nicht. Die Polizei hat Ermiitlungen wegen Körperverletzungen gegen den Mann aufgenommen.

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