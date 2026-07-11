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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht: Mopedauto aufgebrochen

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein sog. Mopedauto (leichtes vierrädriges Kfz bis 45 km/h) ein. Das schwarze Fahrzeug war in Rudisleben nahe der Hauptstraße in Richtung Kiessee abgestellt. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam das Türschloss, bauten aus dem Fahrzeug das Radio aus und entwendeten weitere im Fahrzeug liegende Gegenstände. Beim Einbruch wurde außerdem die Frontscheibe beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf fast 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0172967/2026 zu melden. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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