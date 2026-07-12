LPI-GTH: ohne Fahrerlaubnis gefahren
Dosdorf (ots)
Smstagnachmittag wurde bei der Kontrolle eines 19-jährigen Fahrers mit einem 125er Zweirad festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er hatte zwar den Autoführerschein der Klasse B, diese berechtigt jedoch nur zum Fahren von Mopeds, nicht von Leichtkrafrädern. (ef)
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