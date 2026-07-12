LPI-GTH: ohne Fahrerlaubnis gefahren

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein sog. Mopedauto (leichtes vierrädriges Kfz bis 45 km/h) ein. Das schwarze Fahrzeug war in Rudisleben nahe der Hauptstraße in Richtung Kiessee abgestellt. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam das Türschloss, bauten aus dem Fahrzeug das Radio aus und entwendeten weitere im Fahrzeug liegende Gegenstände. Beim Einbruch ...

mehr