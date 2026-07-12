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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken gefahren

Ilmenau (ots)

Freitagabend wurde ein 52-jähriger Seat-Fahrer durch eine Polizeistreife im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer hatte zuvor Alkohol getrunken, eine Atemalkoholmessung ergab, das er mehr als 0,5 Promille intus hatte. Somit war seine Fahrt vorerst beendet, den Fahrer erwartet nun ein saftiges Bußgeld. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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