LPI-GTH: Betrunken gefahren
Ilmenau (ots)
Freitagabend wurde ein 52-jähriger Seat-Fahrer durch eine Polizeistreife im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer hatte zuvor Alkohol getrunken, eine Atemalkoholmessung ergab, das er mehr als 0,5 Promille intus hatte. Somit war seine Fahrt vorerst beendet, den Fahrer erwartet nun ein saftiges Bußgeld. (ef)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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