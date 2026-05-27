POL-PPMZ: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen
Alzey (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von Sonntag dem 24.05.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6280930
Der am 19.05.2026 als vermisst gemeldete 56-Jährige konnte in Alzey kontrolliert werden. Eine Gefährdungssituation besteht nicht. Die Fahndungsmassnahmen werden somit eingestellt.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
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