Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Wohnung eines Mehrparteienhauses

Mainz-Mombach (ots)

Am Freitag, den 22.05.2026, kam es zwischen 07:30 Uhr und 12:45 Uhr in der Hauptstraße in Mainz-Mombach zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses.

Bislang unbekannte Täter gelangten auf ungeklärte Weise in das Mehrparteienhaus. Im ersten Obergeschoss wurde eine Wohnungstür vermutlich mittels Gewalt aufgebrochen. Anschließend betraten die Täter die Wohnung.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei empfiehlt:

- Hauseingangstüren stets geschlossen zu halten und keine unbekannten Personen in das Gebäude zu lassen. - Wohnungs- und Zimmertüren beim Verlassen stets abzuschließen. - Bei verdächtigen Personen oder ungewöhnlichen Geräuschen umgehend die Polizei zu verständigen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

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