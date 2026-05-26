Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie von Zweiraddiebstählen

Mainz (ots)

Wie bereits in der vergangenen Woche, gibt es auch über das Wochenende Diebstähle von Zweirädern zu verzeichnen.

Zwischen Freitag und Sonntag wurde im Bretzenheimer Holunderweg ein Motorrad der Marke KTM, Modell Duke entwendet, welches auf einem Privatparkplatz vor dem Haus stand.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Lerchenberger Gustav-Mahler-Straße ein Kleinkraftrad entwendet, welches auf einem Gehweg stand.

Auch am Bruchwegstadion im Dr.-Martin-Luther-King-Weg wurde bereits in der vorherigen ein Leichtkraftrad der Marke Aprilila entwendet, jedoch nun erst zur Anzeige gebracht.

Die Mainzer Kriminalpolizei prüft in allen Fällen mögliche Zusammenhänge und führt die Ermittlungen. Geschädigte werden gebeten, das Abhandenkommen zur Anzeige zu bringen. Sollte ein Zweirad wieder aufgefunden werden, sollte dies umgehend der Polizei gemeldet werden und nach Möglichkeit nicht angefasst werden, um keine Spuren zu vernichten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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