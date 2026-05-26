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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Sachbeschädigungen in der Mainzer Oberstadt - Zeugen gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am 25.05.26 kam es in der Mainzer Oberstadt zu zwei Sachbeschädigungen, bei denen nach derzeitigem Ermittlungsstand möglicherweise derselbe Tatverdächtige verantwortlich ist.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 14.00 Uhr im Karcherweg. Ein Zeuge meldete dumpfe Schlaggeräusche und stellt bei einer Nachschau fest, dass eine Parkbank vollständig zerstört worden war. Anschließend entfernte sich eine männliche Person von der Örtlichkeit.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 186cm groß, schmächtig, schwarze Rasterlocken, dunkelbraune Hose und Jacke.

Gegen 18.30 Uhr wurde der Polizei eine randalierende männliche Person in der Geschwister-Scholl-Straße gemeldet. Die Personenbeschreibung stimmte mit der des ersten Vorfalls überein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine beschädigte und entglaste Bushaltestelle fest, für deren Beschädigung der Mann ebenfalls verantwortlich ist.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder der beschriebenen Person geben können, sich unter der Rufnummer 06131/65-34150 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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