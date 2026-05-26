Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchte gefährliche Körperverletzung in der Mainzer Altstadt - Zeuge gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Bereits am Freitag, den 15.05., kam es gegen 17:45 Uhr in der Albanstraße in Mainz zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte zu Fuß in der Albanstraße, als er auf ein lautstark streitendes Pärchen aufmerksam wurde. Als er versuchte, schlichtend einzugreifen, wurde er von der männlichen Person aggressiv angesprochen und aufgefordert, sich herauszuhalten. Im weiteren Verlauf packte der Mann den Geschädigten am Kragen und griff gleichzeitig in seine Hosentasche. Dort zog er unvermittelt ein Klappmesser hervor.

Dem Geschädigten gelang es, den Arm des Angreifers wegzuschlagen und so einen möglichen Messerstich zu verhindern. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit, um sich in Sicherheit zu bringen.

Der Beschuldigte konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, sprach gebrochenes deutsch, schwarze kurze Haare, Bart auf der Wange, schwarze Weste, schwarzes Langarmshirt, großer Ohrring mit einem Stein.

Seine weibliche Begleitung hatte hellblonde Haare.

Es werden insbesondere Zeuginnen und Zeugen gesucht, die das streitende Pärchen vor der Tat gesehen oder gehört haben und Angaben zu dem männlichen Tatverdächtigen machen können. Ebenso werden Personen gebeten, sich zu melden, die den Vorfall unmittelbar beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 entgegen. Informationen können zudem per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

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