Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) Schulwegüberwachung
BAD DÜRKHEIM (ots)
Am Mittwoch, den 25.02.2026 von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr, führte die Polizei eine Schulwegüberwachung im Bereich der Grundschule Weisenheim am Sand in der Anliegerstraße am Westring durch. Hintergrund war eine Mitteilung des Schulelternbeirates über eine problematische Verkehrssituation durch sogenannte "Elterntaxis".
Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die überwiegende Mehrheit der Kinder selbstständig oder in Begleitung zu Fuß zur Schule kam. Verstöße gegen das bestehende Durchfahrtsverbot wurden nicht festgestellt.
Eine Fahrzeugführerin hielt im Nahbereich einer Kreuzung, um ihr Kind aussteigen zu lassen. Sie wurde mündlich verwarnt und in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf die geltenden Vorschriften hingewiesen.
Die Polizei Bad Dürkheim wird die Verkehrssituation weiterhin im Blick behalten.
