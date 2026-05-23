POL-PPMZ: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger
Uelversheim (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von Freitag, den 22.05.2026: Die am 20.05.2026 als vermisst gemeldete 15-Jährige ist wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
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