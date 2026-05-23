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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Uelversheim (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von Freitag, den 22.05.2026: Die am 20.05.2026 als vermisst gemeldete 15-Jährige ist wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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