Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung am Bonifaziusplatz

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend, 21.05.2026, gegen 19:20 Uhr kam es am Bonifaziusplatz in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der 34-jährige Beschuldigte auf den 32-jährigen Geschädigten ein, wodurch dieser rückwärts zu Boden fiel. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern.

Eine medizinische Versorgung wurde von den Beteiligten abgelehnt.

Zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen erhielten beide Männer einen Platzverweis für den Bereich des Bonifaziusplatzes bis zum Folgetag um 06:00 Uhr.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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