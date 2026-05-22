Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl in Mainzer Krankenhaus

Mainz (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 14:00 Uhr in einem Krankenhaus in Mainz zu einem Diebstahl.

Eine 39-jährige Patientin befand sich in ihrem Patientenzimmer, als plötzlich ein bislang unbekannter Mann das Zimmer betrat. Nachdem der Mann die Patientin bemerkte, zeigte er sich erschrocken, gab an, sich im Zimmer geirrt zu haben, und verließ dieses wieder.

Kurze Zeit später verließ auch die Patientin ihr Zimmer. Als wenig später ein Familienangehöriger die Frau besuchen wollte und das Zimmer betrat, wurde der unbekannte Mann erneut alleine im Zimmer angetroffen. Daraufhin verließ dieser fluchtartig den Raum.

Im Anschluss wurde festgestellt, dass die Geldbörse der Patientin entwendet wurde.

Der unbekannte Täter wird nach Zeugenangaben wie folgt beschrieben: 40-45 Jahre alt, 170-180cm groß, Jeans, grau/blaues T-Shirt, schwarzer Pullover, mitteleuropäischer Phänotyp, sprach akzentfrei Deusch, grau-melierter langer Bart.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, persönliche Wertgegenstände auch in Patientenzimmern sicher zu verstauen und vor Diebstahl zu schützen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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