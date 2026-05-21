PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 49-jährige Mainzerin wirft mit Müll und Flaschen auf Passanten

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 13:50 Uhr in der Gartenfeldstraße in der Mainzer Neustadt zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Ein Zeuge verständigte über den Notruf die Polizei und meldete, dass eine Frau mit Flaschen und Müll beworfen werde.

Die eingesetzten Polizeikräfte stellten vor Ort fest, dass eine 49-jährige Mainzerin aggressiv und laut schreiend durch die Gartenfeldstraße lief. Nach eigenen Angaben fühlte sie sich durch eine andere Frau provoziert. In der Folge bewarf sie diese mit Müll und traf sie hierbei am Oberkörper. Zudem warf die 49-Jährige mehrere Flaschen in Richtung der Geschädigten, ohne diese jedoch zu treffen.

Die Geschädigte erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen am Oberkörper. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Gegen die 49-jährige Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: PKW-Aufbruch

    Mainz-Mombach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug ein noch unbekannter Täter mit einem Werkzeug das Dreiecksfenster der Beifahrertür an einem Auto in der Straße "Auf der Langen Lein" ein. Aus dem Innenraum entwendete der Täter eine Tasche, Getränke und Kleidungsstücke. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Lassen sie ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Mainz-Marienborn (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangen ein oder mehrere unbekannte Täter in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Mainz-Marienborn "In den Neun Morgen". Dort öffneten der oder die Täter mit einem Werkzeug eine Wohnungstüre und entwendeten Bargeld aus der Wohnung, während der Anwohner schlief. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren