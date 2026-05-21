Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 49-jährige Mainzerin wirft mit Müll und Flaschen auf Passanten

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 13:50 Uhr in der Gartenfeldstraße in der Mainzer Neustadt zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Ein Zeuge verständigte über den Notruf die Polizei und meldete, dass eine Frau mit Flaschen und Müll beworfen werde.

Die eingesetzten Polizeikräfte stellten vor Ort fest, dass eine 49-jährige Mainzerin aggressiv und laut schreiend durch die Gartenfeldstraße lief. Nach eigenen Angaben fühlte sie sich durch eine andere Frau provoziert. In der Folge bewarf sie diese mit Müll und traf sie hierbei am Oberkörper. Zudem warf die 49-Jährige mehrere Flaschen in Richtung der Geschädigten, ohne diese jedoch zu treffen.

Die Geschädigte erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen am Oberkörper. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Gegen die 49-jährige Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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