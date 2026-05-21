Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 20.05.2026, gegen 16:00 Uhr kam es in einem Geschäft in der Großen Bleiche in Mainz zu einem Taschendiebstahl.

Die 88-jährige Mainzerin betrat das Geschäft mit ihrer durch Reißverschlüsse verschlossenen und über dem Arm getragenen Handtasche. Während des Einkaufens bemerkte sie, dass unbekannte Täter die Reißverschlüsse ihrer Handtasche geöffnet und anschließend ihre Geldbörse entwendet hatten.

Es entstand ein Schaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei empfiehlt:

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen möglichst verschlossen auf der Körpervorderseite. - Bewahren Sie Wertgegenstände möglichst nah am Körper auf. - Seien Sie insbesondere in Geschäften und Menschenansammlungen aufmerksam.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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