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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Mainz (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 19.05.2026, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 20.05.2026, 04:20 Uhr, kam es in der unteren Zahlbacher Straße in Mainz zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades durch unbekannte Täter.

Der 60-jährige Mainzer erschien auf einer Polizeidienststelle und erstattete Anzeige. Nach seinen Angaben habe er seinen Roller der Marke Piaggio auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus gestanden. Es sei zudem mit einem Lenkradschloss gesichert gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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