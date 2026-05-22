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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Mainz-Bingen

Mainz-Bingen (ots)

Seit Mittwoch, 20.05.2026, ist eine 15-Jährige aus der Verbandsgemeinde Rhein-Selz als vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde sie am Dienstag, 19.05.2026, gegen 15:45 Uhr im Bereich Uelversheim. Bislang gibt es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Körperliche oder geistige Einschränkungen liegen nicht vor.

Personenbeschreibung: Normale Statur, lange Haare, dunkelgraue Jeans mit Schlag, schwarzer Kapuzenpullover, dicke, schwarze Jacke, führt einen schwarz/weißen Rucksack mit sich.

Ein Bild der Vermissten sowie weitere Details zur Person sind unter folgendem Link einsehbar: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/vermisstenfahndung-nach-15-jaehriger-aus-mainz-bingen

Hinweise nimmt das Fachkommissariat 11 der Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131-65805 entgegen, außerhalb der Bürozeiten rund um die Uhr der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 06131-653312.

HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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