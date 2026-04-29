Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoräder in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte hatten es Montagnacht (27.04.2026) in Erfurt auf Autoräder abgesehen. Im Tatzeitraum von Montag circa 18:30 Uhr bis Dienstag circa 07:00 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Friedrich-Glenck-Straße. Sie stahlen die vier Kompletträder eines Autos und stellten dieses stattdessen auf Steinen ab. Der Wert der Beute wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zudem beschädigten sie auf ihrem Diebeszug den Schweller des Autos. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

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