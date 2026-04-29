Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Erfolgloser Diebeszug
Erfurt (ots)
Dienstagnacht (28.04.2026) trieben Diebe auf dem Gelände eines Supermarktes in der Andreasvorstadt ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen zunächst eine Gitterbox auf und versuchten anschließend eine dort abgestellte Kühltruhe zu öffnen. Hierbei rissen die Täter den Griff der Truhe ab und flüchteten daraufhin erfolglos vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (SO)
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