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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebstahl in Erfurt

Erfurt (ots)

Vergangene Nacht (29.04.2026) wurde ein Auto in Erfurt gestohlen. Der Jeep war auf einem Parkplatz in der Straße Zum Sulzenberg abgestellt gewesen, als sich die Diebe im Tatzeitraum von 03:30 Uhr bis 04:15 Uhr an ihm zu schaffen machten. Trotz sofort eingeleiteter, überregionaler Fahndungsmaßnahmen fehlt von dem Jeep bislang jede Spur. Das Auto hatte einen Wert von etwa 30.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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