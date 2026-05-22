Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kaiserstraße - Kontrolldruck weiterhin hoch: Dealer kontrolliert

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es durch das Polizeipräsidium Mainz und die Bereitschaftspolizei erneut zu Kontrollmaßnahmen in der Kaiserstraße. Bereits zu Beginn der Maßnahmen wurden zwei Männer beobachtet, die augenscheinlich Cannabis verkauften. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Männer bereits mehrfach im Bereich der Kaiserstraße wegen ähnlicher Delikte aufgefallen waren. Zudem führten sie Marihuana und Bargeld mit sich.

Gegen die 31 und 23 Jahre alten Männer wurden Strafverfahren eingeleitet, Beweismittel beschlagnahmt und mehrmonatige Aufenthalts- und Betretungsverbote ausgesprochen.

Im Laufe der weiteren Maßnahmen wurde eine Person kontrolliert, gegen die ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Eine weitere Person verweigerte sich von den Einsatzkräften durchsuchen zu lassen, wehrte sich dagegen und musste daher zu Boden gebracht und fixiert werden. Auch bei ihm wurden Cannabisprodukte, Bargeld und eine Waage aufgefunden.

Insgesamt wurden allein an diesem Nachmittag 23 Personen kontrolliert, drei Strafanzeigen aufgenommen, zwei Personen erkennungsdienstlich behandelt, ein Haftbefehl vollstreckt und fünf Platzverweise ausgesprochen.

Die Mainzer Polizei wird auch weiterhin regelmäßig und mit starken Kräften in der Kaiserstraße präsent sein und den Kontrolldruck aufrechterhalten.

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