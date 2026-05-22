Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte entwenden Motorrad - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.05.2026, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 21.05.2026, 10:30 Uhr, kam es in der Josefsstraße in Mainz zum Diebstahl eines Motorrades.

Die 25-jährige Mainzerin stellte ihr Motorrad der Marke KTM, Modell Duke am 20.05.2026 gegen 17:30 Uhr in der Nähe des Grünstreifens an der Kreuzung Nackstraße/Josefsstraße ab. Als sie am 21.05.2026 gegen 08:30 Uhr zu der Abstellörtlichkeit zurückkehrte, stellte sie fest, dass sich das Motorrad nicht mehr dort befand.

Auf dem Weg zur Anzeigenaufnahme bei der Polizei entdeckte die Geschädigte das Motorrad schließlich an der Hauswand der Jakob-Dietrich-Straße. Dabei stellte sie fest, dass das Zündschloss entfernt worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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