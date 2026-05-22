PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte entwenden Motorrad - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.05.2026, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 21.05.2026, 10:30 Uhr, kam es in der Josefsstraße in Mainz zum Diebstahl eines Motorrades.

Die 25-jährige Mainzerin stellte ihr Motorrad der Marke KTM, Modell Duke am 20.05.2026 gegen 17:30 Uhr in der Nähe des Grünstreifens an der Kreuzung Nackstraße/Josefsstraße ab. Als sie am 21.05.2026 gegen 08:30 Uhr zu der Abstellörtlichkeit zurückkehrte, stellte sie fest, dass sich das Motorrad nicht mehr dort befand.

Auf dem Weg zur Anzeigenaufnahme bei der Polizei entdeckte die Geschädigte das Motorrad schließlich an der Hauswand der Jakob-Dietrich-Straße. Dabei stellte sie fest, dass das Zündschloss entfernt worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung am Bonifaziusplatz

    Mainz (ots) - Am Donnerstagabend, 21.05.2026, gegen 19:20 Uhr kam es am Bonifaziusplatz in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der 34-jährige Beschuldigte auf den 32-jährigen Geschädigten ein, wodurch dieser rückwärts zu Boden fiel. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 10:52

    POL-PPMZ: Kaiserstraße - Kontrolldruck weiterhin hoch: Dealer kontrolliert

    Mainz (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es durch das Polizeipräsidium Mainz und die Bereitschaftspolizei erneut zu Kontrollmaßnahmen in der Kaiserstraße. Bereits zu Beginn der Maßnahmen wurden zwei Männer beobachtet, die augenscheinlich Cannabis verkauften. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Männer bereits mehrfach im Bereich der ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 10:20

    POL-PPMZ: Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Mainz-Bingen

    Mainz-Bingen (ots) - Seit Mittwoch, 20.05.2026, ist eine 15-Jährige aus der Verbandsgemeinde Rhein-Selz als vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde sie am Dienstag, 19.05.2026, gegen 15:45 Uhr im Bereich Uelversheim. Bislang gibt es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Körperliche oder geistige Einschränkungen liegen nicht vor. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren