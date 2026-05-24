Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen

Alzey (ots)

Seit Montag, 19.05.2026, wird der in Ingelheim am Rhein wohnende 56-jährige "Mihad D." vermisst. Er verließ am Montag, dem 19.05.2026 seinen letzten bekannten Aufenthaltsort in Alzey. Zuletzt wurde der Vermisste in und um Alzey gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Beschreibung des Vermissten: BESCHREIBUNG: (65 Jahre alt, 185cm groß, lange grau-braune Haare, osteuropäischer Phänotyp, schlank, schwarze Hose, graue Regenjacke mit rotem Innenfutter, schwarzer Koffer. Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 - 6533312 an die Kriminalpolizei in Mainz (K31) zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen."

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