Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorrad-Sozius in Nieder-Olm - Fahrer flüchtig

Nieder-Olm (ots)

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr, kam es auf der Pariser Straße (L401) in Nieder-Olm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem ein 17-jähriger Sozius schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein mit zwei Personen besetztes Motorrad die Pariser Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang. Zeitgleich beabsichtigte der Fahrer eines Pkw, vom Parkplatz des Schwimmbads Nieder-Olm nach links auf die L401 einzubiegen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Dem bislang unbekannten Motorradfahrer gelang es, das Fahrzeug nach dem Zusammenstoß durch eine Vollbremsung abzufangen und zum Stehen zu bringen. Anschließend entfernte sich der Fahrer jedoch unerlaubt von der Unfallstelle und ließ den schwerverletzten Sozius im angrenzenden Grünstreifen zurück.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das beteiligte Motorrad auf einem Parkplatz aufgefunden werden. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Krad als gestohlen gemeldet worden war.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung sichergestellt, sowie die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens veranlasst. Der flüchtige Motorradfahrer soll ein türkisfarbenes Real Madrid Trikot mit der Nr. 7 angehabt haben.

Der schwerverletzte Sozius wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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