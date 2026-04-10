Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Verkehrssicherheitstag zum Start der Motorradsaison

Grenzüberschreitendes Präventionsprojekt der Polizei Saarland mit Gendarmerie Nationale, Police Grand Ducal Luxemburg und Polizei Rheinland-Pfalz

Saarbrücken (ots)

Die Landespolizeidirektion veranstaltet am Samstag, den 30. Mai 2026, gemeinsam mit der Gendarmerie Nationale aus Frankreich, der Police Grand Ducal aus Luxemburg und der Polizei Rheinland-Pfalz einen Verkehrssicherheitstag zum Start der Motorradsaison. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Polizeibehörden trägt seit vielen Jahren zur Sicherheit in der Großregion bei.

Vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an verunfallten Kraftradfahrern im Jahr 2025 soll die Veranstaltung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. Sie ist außerdem Teil des Verkehrssicherheitskonzepts "Vision Zero" des Deutschen Verkehrs-sicherheitsrates (DVR).

Die Veranstaltung am 30. Mai 2026 beginnt um 10:00 Uhr. Treffpunkt ist im

Polizeizentrum Gyu Lachmann

Am Tannenwald 2 66459 Kirkel.

Nach einer theoretischen Einweisung der Motorradfahrer zu verschiedenen Themenschwerpunkten findet eine gemeinsame Ausfahrt von ca. 100 km Länge in Kleingruppen statt. Jede Gruppe wird von deutschen, luxemburgischen und französischen Einsatzkräften begleitet und gecoacht. Daneben wird auch ein Parcours aufgebaut werden, den die Fahrerinnen und Fahrer durchfahren können.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Ihre Anmeldung richten Sie bitte per E-Mail an LPD-MSHT@polizei.slpol.de unter Angabe folgender Daten:

- Name, Vorname - Handynummer - E-Mail-Adresse - Motorrad: Marke/Modell, Leistung/Hubraum, Kennzeichen, Jährliche Fahrleistung - Fahrkenntnisse (Anfänger/-in, Gelegenheitsfahrer/-in, Fortgeschrittene/-r)

Die Landespolizeidirektion freut sich über Ihre Anmeldung.

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