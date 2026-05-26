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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 24-Jährigen mit 8-Monate altem Baby

Mainz (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom Dienstag 26.05.2026 unter https://my.newsaktuell.de/p/55168/archiv/5924897?page=1 zur Erstmeldung.

Die am 26.05.2026 als vermisst gemeldete 24-Jährige konnte mit ihrem Baby wohlbehalten in Bingen angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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