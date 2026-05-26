Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 24-Jährigen mit 8-Monate altem Baby

Mainz (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom Dienstag 26.05.2026 unter https://my.newsaktuell.de/p/55168/archiv/5924897?page=1 zur Erstmeldung.

Die am 26.05.2026 als vermisst gemeldete 24-Jährige konnte mit ihrem Baby wohlbehalten in Bingen angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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