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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sturz einer Pedelec-Fahrerin

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Weimarer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die Frau befuhr gegen 14:10 Uhr den dortigen Gehweg. Dabei geriet sie mit ihrem Zweirad über eine Bodenwelle, verlor die Kontrolle und kam zu Fall. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde die 70-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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