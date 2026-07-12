LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Unbekannte Täter brachen am Freitagmittag zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr in einen Keller eines 54-jährigen Geschädigten in der Fritzelsgasse ein. Sie entwendeten Haarwaschmittel im geringen Wert und flüchteten anschließend. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden. Bitte geben Sie bei Hinweisen die Bezugsnummer 0173222/2026 an. (ml)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell