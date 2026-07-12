Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitagmittag zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr in einen Keller eines 54-jährigen Geschädigten in der Fritzelsgasse ein. Sie entwendeten Haarwaschmittel im geringen Wert und flüchteten anschließend. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden. Bitte geben Sie bei Hinweisen die Bezugsnummer 0173222/2026 an. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell