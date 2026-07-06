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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weiterer Ermittlungserfolg i. S. EG Saab - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) und der Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 21.02.2026, brachen drei Täter gegen 03:30 Uhr rückwärts mit einem Pkw des Herstellers Saab in das Innere eines Juweliergeschäfts in der Syker Straße in Stuhr ein. Im Geschäft schlugen sie zielgerichtet die Vitrinen und Schaufenster ein und flüchteten mit dem Diebesgut zu Fuß vom Tatort. Das Tatfahrzeug verblieb am Tatort zurück (siehe Pressemitteilung vom 21.02.2026).

Die von der Polizeiinspektion Diepholz eingerichtete Ermittlungsgruppe "EG Saab" hat nun einen weiteren Ermittlungserfolg verzeichnet. Bekanntlich wurde ein 26-jähriger Beschuldigter bereits am 12.04.2026 in Berlin festgenommen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft (siehe Pressemitteilung vom 06.05.2026). Drei weitere 22-, 28- und 49-jährige Beschuldigte konnten durch die unter Hochdruck geführten Ermittlungen identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) wurden Haftbefehle gegen die Beschuldigten erwirkt. Die Fahndungsmaßnahmen zur Ergreifung der Tatverdächtigen dauern an. Die polizeilichen Ermittlungen zum Einbruch sind abgeschlossen. Der Gesamtwert des erlangten Diebesguts liegt bei 28.000 Euro. Annähernd die Hälfte davon konnte durch die Polizei aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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