Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung Polizeiinspektion Diepholz vom 05.07.2026

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Syke

Syke- Festnahme von Fahrraddieben

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, beobachteten Zeugen drei Täter beim Diebstahl von Fahrrädern am Bahnhof in Barrien. Die drei Jugendlichen wurden im Nahbereich durch die Polizei gestellt und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Eigentümer der Fahrräder konnten bislang nicht ermittelt werden und werden gebeten sich bei der Polizei in Syke unter 04242-9690 zu melden.

Polizeikommissariat Sulingen

Sulingen - Trunkenheitsfahrt mit 1,26 Promille Am 04.07.2026 gegen 12:50 Uhr konnte bei einem 20jährigen Fahrzeugführer aus Kirchdorf im Rahmen einer Kontrolle in Kirchdorf, Lindenweg, eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Der Atemalkoholtest ergab bei dem Pkw-Fahrer einen Wert von 1,26 Promille. Er kam um eine Blutentnahme nicht herum und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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