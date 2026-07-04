Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI DH vom 04.07.2026

Diepholz (ots)

Diepholz - 15-Jähriger Fahrzeugführer versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kann am Freitagnachmittag ein 15-Jähriger aus Diepholz in einem Pkw kontrolliert werden, nachdem sich dieser zunächst einer Kontrolle entziehen wollte. In dem Pkw befand sich zudem seine sechsjährige Schwester und sei 13-Jähriger Bruder. Die Kinder wurden wohlbehalten an die Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 15-Jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Diepholz- Verkehrsunfallflucht

Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Diepholz befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Pkw die Sulinger Straße in Fahrtrichtung Wetschen. In einer Linkskurve kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen von Ermittlungen kann die Identität des Fahrzeugführers ermittelt werden. Der Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden i.H.v. 25.000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Freitagmorgen befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Auto die Straße Liebenauer Weg in Richtung Asendorf. An der Kreuzung Graue Heide missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 34-Jährigen Autofahrers. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro.

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