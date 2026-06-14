Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Trunkenheitsfahrt - vier beschädigte Pkw - ein Verletzter

Krefeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (14. Juni 2026) kollidierte ein Pkw mit drei geparkten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei leicht.

Gegen 02:55 Uhr befuhr ein 40-jähriger Krefelder mit seinem Pkw die Moerser Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 437 kollidierte der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit insgesamt drei geparkten Fahrzeugen. An allen vier Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Unfallwagen lösten die Airbags aus. Aufgrund eines anderen Einsatzes befand sich eine Polizeistreife zufällig in unmittelbarer Nähe zum Unfallort und konnte den Verkehrsunfall beobachten. Darüber hinaus erkannten die Beamten, wie der Unfallfahrer aus seinem stark beschädigten Pkw ausstieg und zu Fuß die Flucht ergriff. Nach wenigen Metern konnte dieser jedoch durch die Beamten festgehalten und zum Verkehrsunfall befragt werden. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss sowie unter Drogeneinfluss stand. Zwei der vier beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde der Unfallfahrer einer Polizeiwache zugeführt. Dort wurden ihm entsprechende Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch hinzugerufene Sanitäter eines Rettungswagens wurde er medizinisch versorgt. Einem Krankenhaus musste er jedoch nicht zugeführt werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er von der Polizeiwache entlassen. Durch die Polizei Krefeld wurden die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter 02151 6340 oder per Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (167)

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