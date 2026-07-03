Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Letzte Gelegenheit in diesem Jahr - "Sicherheit erfahren" am 10. Juli in Sulingen

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Diepholz (ots)

Mit dem Termin am 10. Juli geht das Präventionsprojekt "Sicherheit erfahren" in Sulingen für dieses Jahr in die letzte Runde. Die Veranstaltungsreihe hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Teilnehmende angesprochen und ihnen wertvolle Informationen rund um die Themen Verkehrs- und Kriminalprävention vermittelt.

Das Projekt wird gemeinsam von der Polizei Sulingen, der Stadt Sulingen, der Verkehrswacht Diepholz, dem ADFC Ortsgruppe Sulingen sowie dem Senioren- und Behindertenbeirat Sulingen getragen.

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden praxisnahe Hinweise für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Insbesondere Radfahrende profitieren von Tipps zur Unfallvermeidung, zur besseren Sichtbarkeit und zum sicheren Umgang mit ihrem Fahrrad. Darüber hinaus werden Themen der Kriminalprävention behandelt. Hierzu gehören unter anderem der Schutz vor Fahrraddiebstahl sowie Empfehlungen, wie man sich wirksam vor Straftaten im Alltag schützen kann.

Der letzte Termin des Jahres findet am Freitag, 10. Juli, um 15:00 Uhr statt. Treffpunkt ist bei der Polizei Sulingen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 10 Personen begrenzt. Interessierte werden daher gebeten, sich rechtzeitig anzumelden.

Anmeldung bei:

Frau Astrid Ellmers Telefon: 04271 6969 E-Mail: ellmersastrid@gmail.com

Die Projektpartner freuen sich auf zahlreiche Anmeldungen und einen erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe.

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