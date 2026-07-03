PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Letzte Gelegenheit in diesem Jahr - "Sicherheit erfahren" am 10. Juli in Sulingen

POL-DH: Letzte Gelegenheit in diesem Jahr - "Sicherheit erfahren" am 10. Juli in Sulingen
  • Bild-Infos
  • Download

Diepholz (ots)

Mit dem Termin am 10. Juli geht das Präventionsprojekt "Sicherheit erfahren" in Sulingen für dieses Jahr in die letzte Runde. Die Veranstaltungsreihe hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Teilnehmende angesprochen und ihnen wertvolle Informationen rund um die Themen Verkehrs- und Kriminalprävention vermittelt.

Das Projekt wird gemeinsam von der Polizei Sulingen, der Stadt Sulingen, der Verkehrswacht Diepholz, dem ADFC Ortsgruppe Sulingen sowie dem Senioren- und Behindertenbeirat Sulingen getragen.

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden praxisnahe Hinweise für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Insbesondere Radfahrende profitieren von Tipps zur Unfallvermeidung, zur besseren Sichtbarkeit und zum sicheren Umgang mit ihrem Fahrrad. Darüber hinaus werden Themen der Kriminalprävention behandelt. Hierzu gehören unter anderem der Schutz vor Fahrraddiebstahl sowie Empfehlungen, wie man sich wirksam vor Straftaten im Alltag schützen kann.

Der letzte Termin des Jahres findet am Freitag, 10. Juli, um 15:00 Uhr statt. Treffpunkt ist bei der Polizei Sulingen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 10 Personen begrenzt. Interessierte werden daher gebeten, sich rechtzeitig anzumelden.

Anmeldung bei:

Frau Astrid Ellmers Telefon: 04271 6969 E-Mail: ellmersastrid@gmail.com

Die Projektpartner freuen sich auf zahlreiche Anmeldungen und einen erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 13:29

    POL-DH: Sulingen - Polizei nimmt Einbrecher fest

    Diepholz (ots) - Die Polizei hat gestern Morgen zwei 33 und 38 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Den Männern wird vorgeworfen, am 01.07.2026, gegen 7:00 Uhr in ein Wohnhaus in Sulingen, Vor dem Büchenberg, eingebrochen zu sein. Nach ersten Erkenntnissen brachen die beiden Tatverdächtigen gewaltsam in das Haus ein. Der Hausbewohner entdeckte die beiden Männer bei seiner Rückkehr. Als die mutmaßlichen ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 15:41

    POL-DH: Bassum - Verkehrsunfallflucht nach Vorfahrtsverstoß

    Diepholz (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer einer Mercedes A- oder B-Klasse in der Farbe Beige oder Bronze bog am 30.06.2026, gegen 08:15 Uhr von der Straße Hallstedt in Bassum auf die Hauptstraße (L332) ein und missachtete dabei die Vorfahrt von zwei kreuzenden, 37 und 63 Jahre alten Autofahrern, die in Richtung Bassum unterwegs waren. Die 37-Jährige wich dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren