Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum - Verkehrsunfallflucht nach Vorfahrtsverstoß

Diepholz (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer einer Mercedes A- oder B-Klasse in der Farbe Beige oder Bronze bog am 30.06.2026, gegen 08:15 Uhr von der Straße Hallstedt in Bassum auf die Hauptstraße (L332) ein und missachtete dabei die Vorfahrt von zwei kreuzenden, 37 und 63 Jahre alten Autofahrern, die in Richtung Bassum unterwegs waren.

Die 37-Jährige wich dem unbekannten Fahrer aus und verhinderte dadurch einen Zusammenstoß. Bei dem Ausweichmanöver kollidierte sie jedoch mit dem Pkw des 63-Jährigen, den sie zu diesem Zeitpunkt gerade überholte. Der unbekannte Fahrer des Mercedes entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Bei dem flüchtigen Fahrer soll es sich um einen etwa 65 bis 75 Jahre alten, grauhaarigen Mann handeln. Hinweise nimmt die Polizei Bassum unter der Telefonnummer 04241 971680 entgegen.

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