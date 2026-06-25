PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Ladendieb?

Herne (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos sehen Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/207762

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 6. März 2026 gegen 11.40 Uhr diverse Waren aus einer Parfümerie an der Bahnhofstraße 33 in Herne entwendet haben.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, meldet sich unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 12:46

    POL-BO: Radfahrer (22) nach Abbiegeunfall schwer verletzt

    Witten (ots) - Ein Radfahrer (22) aus Dortmund ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 23. Juni, von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand befuhr eine 57-jährige Wittenerin gegen 16.50 Uhr die Husemannstraße in Richtung Ruhstraße und beabsichtigte nach rechts in die Bachstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 22-jährigen Radfahrer aus Dortmund, der zeitgleich den ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 11:33

    POL-BO: Einbruch in Wattenscheid: Polizei fahndet nach zwei Männern

    Bochum-Wattenscheid (ots) - Zwei Männer sind in eine Wattenscheider Wohnung eingedrungen, dort auf den Bewohner getroffen und geflüchtet - jetzt fahndet die Polizei mit einer Beschreibung nach den beiden Tatverdächtigen. Der Vorfall hat sich am Dienstag, 23. Juni, gegen 13.15 Uhr im Bereich der Stresemannstaße ereignet. Gegen 13.15 Uhr hebelten die Einbrecher dort die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf - und ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 11:18

    POL-BO: Verkehrsunfall - Hernerin (65) schwer verletzt

    Herne (ots) - Am 23. Juni kam es gegen 10.30 Uhr in Herne im Bereich der Einmündung Kolpingstraße/Rathausstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Kolpingstraße und wollte nach links auf die Rathausstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 63-jährige Hernerin mit ihrem Auto auf der Rathausstraße in Richtung Heerstraße. Im Einmündungsbereich kam es zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren