Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Ladendieb?

Herne (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos sehen Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/207762

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 6. März 2026 gegen 11.40 Uhr diverse Waren aus einer Parfümerie an der Bahnhofstraße 33 in Herne entwendet haben.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, meldet sich unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache).

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