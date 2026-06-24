Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (22) nach Abbiegeunfall schwer verletzt

Witten (ots)

Ein Radfahrer (22) aus Dortmund ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 23. Juni, von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand befuhr eine 57-jährige Wittenerin gegen 16.50 Uhr die Husemannstraße in Richtung Ruhstraße und beabsichtigte nach rechts in die Bachstraße abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 22-jährigen Radfahrer aus Dortmund, der zeitgleich den Kreuzungsbereich auf dem Fahrradstreifen in Richtung Ruhrstraße überquerte.

Bei dem Unfall erlitt der Dortmunder schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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