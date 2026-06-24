PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (22) nach Abbiegeunfall schwer verletzt

Witten (ots)

Ein Radfahrer (22) aus Dortmund ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 23. Juni, von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand befuhr eine 57-jährige Wittenerin gegen 16.50 Uhr die Husemannstraße in Richtung Ruhstraße und beabsichtigte nach rechts in die Bachstraße abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 22-jährigen Radfahrer aus Dortmund, der zeitgleich den Kreuzungsbereich auf dem Fahrradstreifen in Richtung Ruhrstraße überquerte.

Bei dem Unfall erlitt der Dortmunder schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 11:33

    POL-BO: Einbruch in Wattenscheid: Polizei fahndet nach zwei Männern

    Bochum-Wattenscheid (ots) - Zwei Männer sind in eine Wattenscheider Wohnung eingedrungen, dort auf den Bewohner getroffen und geflüchtet - jetzt fahndet die Polizei mit einer Beschreibung nach den beiden Tatverdächtigen. Der Vorfall hat sich am Dienstag, 23. Juni, gegen 13.15 Uhr im Bereich der Stresemannstaße ereignet. Gegen 13.15 Uhr hebelten die Einbrecher dort die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf - und ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 11:18

    POL-BO: Verkehrsunfall - Hernerin (65) schwer verletzt

    Herne (ots) - Am 23. Juni kam es gegen 10.30 Uhr in Herne im Bereich der Einmündung Kolpingstraße/Rathausstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Kolpingstraße und wollte nach links auf die Rathausstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 63-jährige Hernerin mit ihrem Auto auf der Rathausstraße in Richtung Heerstraße. Im Einmündungsbereich kam es zum ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 20:34

    POL-BO: Versuchter Raub auf Biomarkt in Langendreer - Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Am späten Dienstagnachmittag, 23. Juni, ist es zu einem versuchten Raub auf einen Biomarkt in Bochum-Langendreer gekommen. Der Täter ist flüchtig, die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter um 17.10 Uhr die Filiale am Birkhuhnweg 5a, hielt der Kassiererin (61, aus Bochum) ein Messer sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren