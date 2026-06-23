PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Biomarkt in Langendreer - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, 23. Juni, ist es zu einem versuchten Raub auf einen Biomarkt in Bochum-Langendreer gekommen. Der Täter ist flüchtig, die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter um 17.10 Uhr die Filiale am Birkhuhnweg 5a, hielt der Kassiererin (61, aus Bochum) ein Messer sowie Pfefferspray vor und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen.

Als diese der Aufforderung nicht nachkam und mehrere Kunden zur Unterstützung herbeieilten, flüchtete der Täter fußläufig und ohne Beute in Richtung Hirschgraben.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Der Täter wird als schlanker, ca. 170 bis 180 cm großer Mann beschrieben, der akzentfreies Deutsch sprach. Er trug einen dunkelblauen Anglerhut, ein schwarz-weiß gestreiftes Hemd, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe, eine Sonnenbrille und schwarze Handschuhe. Sein Gesicht war mit einem hellblauen Tuch verdeckt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Marc-André Landsiedel
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 14:26

    POL-BO: Zwei Kradfahrer bei Verkehrsunfällen in Bochum schwer verletzt

    Bochum (ots) - Zwei schwere Verkehrsunfälle forderten am Montagnachmittag, 22. Juni, in Bochum zwei schwerverletzte Personen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr in Hofstede. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Gelsenkirchen war auf der Dorstener Straße in Richtung Herne unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand bremste ein vorausfahrender Lkw-Fahrer (31, ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 14:21

    POL-BO: Vermisstensuche erfolgreich: Martin S. ist wieder da

    Bochum, Herne (ots) - Der vermisste 74-jährige Martin S. aus Bochum ist wieder da. Er wurde wohlbehalten in Herne angetroffen. Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben und bittet darum, das Foto nicht mehr zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Pressestelle Jens Artschwager Telefon: 0234 909 1023 E-Mail: ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 14:18

    POL-BO: Exhibitionist im Park: Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei Bochum sucht Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Bochum-Hofstede. Der Vorfall hat sich am Montag, 22. Juni, gegen 14 Uhr im Park an der Zechenstraße ereignet. Mehrere Zeugen beobachteten dort einen Mann in einem Gebüsch, der sich entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren