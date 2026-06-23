Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Biomarkt in Langendreer - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, 23. Juni, ist es zu einem versuchten Raub auf einen Biomarkt in Bochum-Langendreer gekommen. Der Täter ist flüchtig, die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter um 17.10 Uhr die Filiale am Birkhuhnweg 5a, hielt der Kassiererin (61, aus Bochum) ein Messer sowie Pfefferspray vor und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen.

Als diese der Aufforderung nicht nachkam und mehrere Kunden zur Unterstützung herbeieilten, flüchtete der Täter fußläufig und ohne Beute in Richtung Hirschgraben.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Der Täter wird als schlanker, ca. 170 bis 180 cm großer Mann beschrieben, der akzentfreies Deutsch sprach. Er trug einen dunkelblauen Anglerhut, ein schwarz-weiß gestreiftes Hemd, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe, eine Sonnenbrille und schwarze Handschuhe. Sein Gesicht war mit einem hellblauen Tuch verdeckt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

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