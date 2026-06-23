Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist im Park: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei Bochum sucht Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Bochum-Hofstede.

Der Vorfall hat sich am Montag, 22. Juni, gegen 14 Uhr im Park an der Zechenstraße ereignet. Mehrere Zeugen beobachteten dort einen Mann in einem Gebüsch, der sich entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin mit einem weißen Fahrrad mit roter Schrift von der Örtlichkeit.

So wird der Gesuchte beschrieben: ca. 180 cm groß, schlank, grau-schwarze Haare (seitlich rasiert), schwarzes-T-Shirt, kurze Hose, schwarze Sonnenbrille, blauer Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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