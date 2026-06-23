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Polizei Bochum

POL-BO: Ohrenbetäubender Lärm: Polizei stoppt Motorrad ohne Schalldämpfer

POL-BO: Ohrenbetäubender Lärm: Polizei stoppt Motorrad ohne Schalldämpfer
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Bochum (ots)

"Rohr frei!" ist eigentlich das Motto vieler Rohrreinigungsdienste. Doch ein 24-jähriger Hattinger hatte wohl den gleichen Gedanken, als er am heutigen Dienstag um 9 Uhr die Wittener Straße zum Ostring mit seinem Motorrad befuhr.

Mit ohrenbetäubendem Lärm fuhr er unter der Brücke in Höhe des Hauptbahnhofes durch, als er schließlich von einer Fahrradstreife der Polizei angehalten wurde.

Die Ursache für den Lärm war schnell gefunden: Der Schalldämpfer der Auspuffanlage war fein säuberlich herausgeschraubt worden.

Schnell hat der Fahrer eingesehen, dass er mit dieser Art der Manipulation in kürzester Zeit einer Vielzahl von Menschen auf die Nerven geht. Das Bußgeld muss er trotzdem bezahlen.

Der Schalldämpfer liegt übrigens sicher verwahrt in der Garage des Fahrers. Erst nach einem Einbau darf der Hattinger das Motorrad wieder nutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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