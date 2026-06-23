Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raubdelikt in Herne: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige im Rheinland fest

Herne (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei haben Beamte jetzt im Rheinland zwei 30-Jährige festgenommen. Die beiden Männer stehen im dringenden Verdacht, einen Raub in Bochum verübt zu haben.

Ende Januar 2026 waren zwei Juwelier-Händler in Herne ausgeraubt worden. Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hatte die Ermittlungen aufgenommen und kam bald auf die Spur der beiden 30-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Düren und Herzogenrath. Am Montag, 22. Juni, nahm die Polizei dann die beiden Männer fest. Alle Beteiligten blieben unverletzt; ein Haftrichter ordnete für beide Untersuchungshaft an.

Die Polizei durchsuchte in diesem Zusammenhang insgesamt drei Wohnungen (darunter die der Festgenommenen in Düren und Herzogenrath) und stellte Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

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