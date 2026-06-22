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Polizei Bochum

POL-BO: Auto fährt gegen Hauswand - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 21. Juni, in den frühen Morgenstunden in Herne ereignet hat - es werden Zeugen gesucht.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein Pkw gegen 0.50 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Altenhöfener Straße in Richtung Bahnhofstraße. Im Kreuzungsbereich Jean-Vogel-Straße verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand.

Der Fahrer und die Beifahrer flüchteten daraufhin zu Fuß.

Das verunfallte Auto wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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