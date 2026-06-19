Polizei Bochum

POL-BO: Vermisster Herner (52) tot aufgefunden

Herne (ots)

Der seit Donnerstag, 18. Juni, vermisste Dirk W. (52) aus Herne ist tot aufgefunden worden.

Seit dem 18. Juni hatte die Polizei nach dem verschwundenen 52-Jährigen aus Herne gesucht. Am Freitag, 19. Juni, wurde der Vermisste in Hamm tot aufgefunden.

Nach ersten Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Wir bitten darum, das Foto des Gestorbenen zu löschen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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