Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch in Kiosk: Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Bochum-Wattenscheid (ots)

Dieser Einbruchsversuch endete auf der Polizeiwache: Beamte nahmen einen 27-Jährigen aus Bochum am frühen Samstagmorgen, 20. Juni, in Wattenscheid fest.

Der 27-Jährige steht unter dringendem Verdacht, gegen 1.20 Uhr versucht zu haben, in den Kiosk an der Hagenstraße 1 einzusteigen. Als er an der Tür zugange war, wurde er von einem Zeugen beobachtet, der den Polizeinotruf 110 wählte.

Die Beamten nahmen kurz darauf den 27-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Anzeigenaufnahme zur Wache.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell