POL-BO: Einbruchsversuch in Kiosk: Polizei nimmt 27-Jährigen fest
Bochum-Wattenscheid (ots)
Dieser Einbruchsversuch endete auf der Polizeiwache: Beamte nahmen einen 27-Jährigen aus Bochum am frühen Samstagmorgen, 20. Juni, in Wattenscheid fest.
Der 27-Jährige steht unter dringendem Verdacht, gegen 1.20 Uhr versucht zu haben, in den Kiosk an der Hagenstraße 1 einzusteigen. Als er an der Tür zugange war, wurde er von einem Zeugen beobachtet, der den Polizeinotruf 110 wählte.
Die Beamten nahmen kurz darauf den 27-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Anzeigenaufnahme zur Wache.
Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.
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