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Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch in Kiosk: Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Bochum-Wattenscheid (ots)

Dieser Einbruchsversuch endete auf der Polizeiwache: Beamte nahmen einen 27-Jährigen aus Bochum am frühen Samstagmorgen, 20. Juni, in Wattenscheid fest.

Der 27-Jährige steht unter dringendem Verdacht, gegen 1.20 Uhr versucht zu haben, in den Kiosk an der Hagenstraße 1 einzusteigen. Als er an der Tür zugange war, wurde er von einem Zeugen beobachtet, der den Polizeinotruf 110 wählte.

Die Beamten nahmen kurz darauf den 27-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Anzeigenaufnahme zur Wache.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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